Глава города Михаил Исаев отчитался о доходах своей семьи, полученных за 2019 год, об этом появилась соответствующая декларация.

Сам Михаил Исаев по официальным данным за год заработал более 1,851 миллиона рублей и имеет две квартиры. А вот его супруга за год заработала всего 767 рублей. Безработная женщина в собственности имеет несколько земельных участков, квартир и домов, а также кроссовер Mitsubishi Outlander.

Трое несовершеннолетних детей главы города не имеют никакой собственности, только квартиры в долевом пользовании.