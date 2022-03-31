НКО могут получить финансирование на реализацию социальных проектов из городского бюджета.

С 1 апреля начинается прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурс по получению субсидий из городского бюджета в 2022 году.

Организации, желающие получить финансовую поддержу для воплощения в жизнь важных социальных проектов, могут подать заявку как лично (ул. Первомайская, 78, к. 120), так и направив ее по электронной почте komitet@admsaratov.ru. Сделать это можно с 31 марта по 29 апреля 2022 года.

Подробнее с номинациями, правилами участия и оформления необходимых документов можно ознакомиться по ссылке. При возникновении вопросов о подготовке заявки можно обратиться по телефону: 74-86-35