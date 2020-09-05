Первый осенний выходной в Саратовской области обещает порадовать жителей региона теплым днем без осадков, рассказывают специалисты Приволжского УГМС.

Днем температура воздуха прогреется до 26 градусов, порывы северо-восточного ветра достигнут своего максимального значения 13 метров в секунду.

К ночи существенно похолодает, температура опустится до 13 градусов и ниже, а в пониженных местах – до трех градусов тепла. Ветер с севера перестанет поддувать регион и сменится только на восточное направление с порывами до 10 метров в секунду.

В Саратове солнечный день тоже не будет жарким – температура поднимется до 24 градусов тепла, а порывы северо-восточного ветра не достигнут более 10 метров в секунду.