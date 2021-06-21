Саратовская консерватория вновь представляет эксклюзивный формат концертов под названием «Ночной коктейль» — для всех желающих и особенно для тех, кто всегда занят.

Уютная обстановка фойе Большого зала, приглушенное освещение и встреча с самыми прекрасными видами искусств – музыкой, поэзией, живописью, танцем.

Главная идея концертов «ночных циклов» – соединение творческих номеров разных жанров и направлений, со вкусом подобранных и преподнесенных зрителю в профессиональном исполнении в атмосфере музыкальной гостиной. В репертуаре концертов как известные, полюбившиеся публике произведения, так и всегда что-то новенькое!

В концертах «Ночного коктейля» принимают участие лучшие солисты и коллективы консерватории, а также приглашенные музыканты.

Богатый инструментальный состав, завораживающий живой звук, многожанровый творческий микс и каждому гостю – чашечка ароматного кофе и знаменитая булочка с корицей от «Cinnabon».

21:00

29 июня

Стоимость билетов: 700 рублей.