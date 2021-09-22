В Самойловском районе на пожаре погибли 2 человека.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в огне погибла пожилая семейная пара.

Выяснилось, что около половины второго ночи 22 сентября 2021 сосед вышел на улицу и увидел пожар в соседнем доме, в котором проживал 66-летний мужчина с 64-летней супругой.

— Мужчина бросился в соседний дом, где проживал внук семейной пары и сообщил ему о происшествии. Вызвав пожарную службу, мужчины попытались спасти семейную пару самостоятельно, — сообщили следователи.

Когда они проникли в дом, то нашли в сильно задымленном помещении пожилых супругов и вынесли их на улицу.

Но те признаков жизни уже не подавали, — отметили в СКР.

Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление продуктами горения. Проводится проверка.