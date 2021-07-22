Саратовцы рассказали в соцсетях о последствиях урагана, который начался сегодняшней ночью.

Около полуночи в городе разразилась непогода — с небольшого ветра перешедшего в усиленно-шквалистый, сопровождаемый сначала дождем, а потом грозой.

Не все смогли пережить непогоду. В Ленинском районе Саратова на Вишневом проезде из-за сильного ветра тополь рухнул на стоящую легковушку.

На улице Чернышевского 53 в дерево упала молния и оно упало прямо на площадку во дворе, где местные жители ставят свои машины.

Жители улицы Тулайкова 4\2 тоже пожаловались на последствия стихии. Ураган поломал ветки деревьев — немного, но достаточно для того, чтобы выезжать из двора стало несвободно.