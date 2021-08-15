Смертельное ДТП произошло глубокой ночью у села Большой Кушум.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, минувшей ночью в Балаковском районе в результате аварии погиб 29-летний водитель.

По предварительной информации, около 2-х часов ночи автомобилист на «ВАЗ-2114» внезапно угодил в кювет. Скорее всего, мужчина не справился с управлением.

«Четырнадцатая» перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Его 21-летней пассажирке повезло больше.

Находившаяся в салоне машины девушка выжила, отделавшись незначительными повреждениями.