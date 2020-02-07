Ночью в Балтийском районе горел частный дом.

По информации ГУ МЧС, в селе Царевщина загорелось деревянное жилище. Тушить огонь на 65 кв. метрах выезжали семь пожарных на трех подрядах.

По информации СК СКР, после тушения в доме рядом с кроватью было обнаружено тело 56-летнегом мужчины. Эксперты осмотрели его и признаков насилия не обнаружены. Предположительно, погибший отравился продуктами горения.

— По предварительной версии, печь была перетоплена, вследствие чего началось тление потолка, приведшее к возгоранию, — говорится в сообщении СК.

Сейчас устанавливается точная причина смерти сельчанина. По результатами проверки будет вынесено процессуальное решение.