В связи с выпадением большого количества снега в городе ведется круглосуточная расчистка магистралей и пешеходных зон, сообщает пресс-служба администрации.

Работе коммунальщиков мешают машины, брошенные водителями в неположенных местах. Так, сегодня сотрудники ГИБДД эвакуировали 12 автомобилей,

припаркованных под запрещающими знаками.

Мероприятия по эвакуации будут проводиться ежедневно.

Сегодня в ночь запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по

следующим улицам:

— ул. Кутякова от ул. Астраханская в сторону ул. Университетская (правая

сторона),

— ул. Черниговская от ул. Овражная до ул. Романтиков,

— ул. Блинова от ул. Производственная до ул. Рижская

— ул. Вавилова от ул. Астраханская до ул. Рахова,

— ул. Новоузенская от ул. Астраханская до ул. Рахова

Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штраф-стоянки.