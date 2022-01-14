В связи с выпадением большого количества снега в городе ведется круглосуточная расчистка магистралей и пешеходных зон, сообщает пресс-служба администрации.
Работе коммунальщиков мешают машины, брошенные водителями в неположенных местах. Так, сегодня сотрудники ГИБДД эвакуировали 12 автомобилей,
припаркованных под запрещающими знаками.
Мероприятия по эвакуации будут проводиться ежедневно.
Сегодня в ночь запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по
следующим улицам:
— ул. Кутякова от ул. Астраханская в сторону ул. Университетская (правая
сторона),
— ул. Черниговская от ул. Овражная до ул. Романтиков,
— ул. Блинова от ул. Производственная до ул. Рижская
— ул. Вавилова от ул. Астраханская до ул. Рахова,
— ул. Новоузенская от ул. Астраханская до ул. Рахова
Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штраф-стоянки.