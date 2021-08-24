Житель Энгельса прогулялся ночью 24 августа в чем мать родила.

Фотография нудиста появилась в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте.

Совершенно обнажённый субъект довольно плотного телосложения и молодого возраста идёт по дороге, немного прикрывая рукой причинное место. Из одежды на парне только сандалии.

Очевидцы административного правонарушения, каковым является появление без одежды в общественных местах, сообщили, что горожанин совершал ночной моцион на улице Полтавская.

«Был замечен на Полтавской. Говорит, что жарко на улице», — лаконично поясняет фото с обнажённой натурой запись в паблике.

Пользователи полагают, что тут дело совершенно не в погоде, так как ночью было довольно прохладно. Скорее всего, у мужчины серьезные проблемы с ментальным здоровьем.

Фото:соцсети