Ночью 2 мая в Пугачевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 01.10 на набережной в селе Новая Порубежка 55-летний водитель автомобиля «Chevrolet» сбил 21-летнего пешехода.

Уточняется, что молодой человек в момент происшествия двигался по краю проезжей части.

После наезда на человека иномарка потеряла управление и опрокинулась.

Травмы у потерпевшего оказались не совместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.