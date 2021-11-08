Сегодня ночью, 8 ноября, в Балакове сгорел автомобиль. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщила пресс-служба МЧС по Саратовской области.

На улице Садовой горел автомобиль «Toyota». На тушение выезжал один пожарный расчет.