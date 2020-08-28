Сегодня, 28 августа, в 2:37, пожарным поступил сигнал о возгорании отделения почтовой связи Саратове, сообщает ГУ МЧС.

На 4-м Парковом проезде загорелось почтовое отделение 410008. Огонь распространился на территорию в 50 квадратных метров. Для ликвидации возгорания потребовалось пять единиц техники и 25 человек личного состава.

В пожаре никто не пострадал, сообщает управление федеральной почтовой службы. Временно жители микрорайона будут обслуживаться в соседнем отделении 410054 на улице 2-я Садовая, 83. Все пенсии и социальные пособия будут выплачены в полном объеме.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить причину возгорания. А специалисты почтамта рассчитывают размер причиненного ущерба.