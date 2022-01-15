Ночью территорию региона чистили от снега 1036 единиц спецтехники. Об этом сегодня, 15 января, с своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

-Вчера вечером проверил ход работ по очистке улиц Саратова и Энгельса. На протяжении нескольких дней дорожные службы работают в круглосуточном режиме. К сожалению, осадки продолжаются, поэтому на очистку выведены все резервы.

Главам поставлена задача — не оставлять без внимания окраины, микрорайоны с частными домами. Однако в первую очередь работы ведутся по наиболее востребованным дорогам, подходам к социальным объектам,-написал чиновник.

По информации администрации города, в ночь с 14 на 15 января в Саратове вывоз был организован на следующих участках: ул. Менякина от ул. Усть-Курдюмская, Театральная площадь, ул. Волжская от ул. Некрасова до ул. Соборная, ул. Соборная от ул. Первомайская до ул. Московская, ул. Октябрьская от ул. Волжская до ул. Чернышевского, ул. Октябрьская от Набережной Космонавтов до ул. Чернышевского, ул. М. Горького от пр. Кирова до ул. Б. Казачья (Левая сторона), п/п 3-я Дачная, ул. Чкалова (от ул. Овражная в сторону ул. Романтиков), ул. Вавилова от Астраханской в сторону Рахова пр.ст., ул. Кутякова от Астраханской в сторону Ст. Разина пр.ст., ул. Ст. Разина от Московской до Б. Казачьей 2ст., Привокзальная площадь, пр.Кирова от Радищева до М.Горького, пр. Кирова от Чапаева до Вольской, пл .Кирова от Чапаева до Мирного переулка, Б. Горная, ул. Соколовая, пр. Строителей, пр.им.50 лет Октября. Дополнительно вывоз организован на региональных дорогах в областном центре: Б. Горная, ул. Соколовая, пр. Строителей, пр50 лет Октября.