Сегодня, 20 января, на уборку города вышли 678 единиц техники и 5774 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Так, в уборке дорог, тротуаров и пешеходных зон было задействовано 324 единицы техники. Снег на дворовых территориях убирали 1738 дворников и 130 машин. На расчистке объектов социальной сферы работали 140 единиц техники и 826 технических сотрудников. В уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, принимали участие 84 машины спецтехники и 2963 человека.

В ночь на пятницу коммунальные службы продолжать чистить город от снега. Планируется, что на уборку Саратова выйдут 333 единицы спецтехники.