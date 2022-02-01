Сегодня ночью в Саратовской области спасатели пришли на помощь замерзавшим в автомобилях людям.

Как сообщили в облспасе, в 22.30 на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в Хвалынском районе на дороге от станции Кулатка до села Елшанка в снежном заносе застряли 6 легковых автомобилей.

Уточняется, что в машинах были 17 человек, в том числе 2 ребёнка.

Приехавшие на место ЧП спасатели помогли застрявшим на трассе и согрели замерзающих.

Когда автодорога была расчищена от снежных заносов, автомобилисты продолжили движение. Медпомощь и госпитализация никому не потребовались.