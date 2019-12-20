Следователи начали проверку по факту травмирования местного жителя поездом на переезде в Заводском районе.

По информации Южного СУ СКР на транспорте, 28-летний мужчина попал под пассажирский поезд «Кисловодск — Екатеринбург».

ЧП случилось на автомобильном переезде остановки «Зуборезный».

По предварительной версии, около 23:55 мужчина переходил через рельсы на запрещающий сигнал. Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.

Идет проверка. Опрошены очевидцы, машинисты. По итогам будет принято процессуальное решение.