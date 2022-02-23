В ночь с 22 на 23 февраля в Саратове и Энгельсе загорелись частные дома. Пришлось тушить более 120 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 23:44 загорелся дом на улице Подгорной в Энгельсе. Площадь пожара составила 32 квадратных метра, на тушение выехали три расчета.

А в 3:59 поступил сигнал о пожаре в Октябрьском районе Саратова. Кирпичный дом на Самарской горел на площади 96 квадратных метров. Тушили его четыре пожарных расчета.

Пострадавших в результате пожаров нет. Предварительной причиной возгорания в Энгельсе явилось неосторожное обращение с огнем при курении, а в Саратове — замыкание электропроводки.