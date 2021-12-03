Домой Рубрики Новости Саратова Ночью в Балашовском районе разбились два автомобиля РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Ночью в Балашовском районе разбились два автомобиля По Новости Саратова - 03.12.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Авария произошла в ночь на 3 декабря у села Тростянка Балашовского района. Как сообщили очевидцы происшествия, здесь столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, молодой мужчина из ВАЗ-2114 скончался от полученных травм. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ночью при пожаре в Саратове погибла пожилая женщина Труп избитой саратовской пенсионерки пролежал в квартире три дня Злой Дед Мороз и желтушная Снегурочка украсили витрину «Пятерочки» в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ночью при пожаре в Саратове погибла пожилая женщина Новости Саратова - 03.12.2021 0 Трагедия произошла ночью 3 декабря в Заводском районе Саратова. Как сообщили в региональном СУ СК, частный дом вспыхнул около 02.00 на 4-м Амурском проезде. Здесь жила... Труп избитой саратовской пенсионерки пролежал в квартире три дня 03.12.2021 Ночью в Балашовском районе разбились два автомобиля 03.12.2021 Злой Дед Мороз и желтушная Снегурочка украсили витрину «Пятерочки» в Саратове 03.12.2021 Саратов ждёт первая оттепель 03.12.2021