Авария произошла в ночь на 3 декабря у села Тростянка Балашовского района.

Как сообщили очевидцы происшествия, здесь столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, молодой мужчина из ВАЗ-2114 скончался от полученных травм.