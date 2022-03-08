Смертельное ДТП произошло ночью 8 марта в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в областной ГИБДД, примерно в половине первого ночи на кольце 3-й Дачной (проспект 50 лет Октября) не разъехались две иномарки.

Столкнулись автомобиль «Volkswagen», которым управлял 26-летний водитель, и «Hyundai» с 29-летним автомобилистом за рулем.

В результате столкновения погиб 23-летний пассажир из «Hyundai».

В лечебное учреждение с различными травмами были доставлены оба водителя и 25-летний пассажир «Volkswagen» с 26-летним пассажиром «Hyundai».

Обстоятельства смертельной аварии выясняются правоохранительными органами.