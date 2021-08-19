Авария была зарегистрирована ночью 19 августа в Хвалынском район.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, на 80 км трассы Р-228 столкнулись «ГАЗель» и «ВАЗ 21099».

Судя по всему, «девяносто девятая» выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик.

От полученных травм на месте происшествия скончался 63-летний водитель легкового автомобиля.

Спасатели областной службы извлекли тело пенсионера при помощи гидравлического инструмента.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД