Сегодня, 20 марта, в Саратове из-за пожара погибла 54-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС и СУ СКР по Саратовской области.

Информация о возгорании поступила в экстренную службу в первом часу ночи.

По словам сотрудников ведомств, пожар произошел в 10-этажном доме № 40/54 на улице Малой Горной. Горела 3-комнатная квартира на 7-м этаже.

На место выехали 3 пожарных расчета. После тушения огня площадью 4 квадратных метра в помещении кухни обнаружилось тело 54-летней хозяйки жилища со следами термического воздействия.

В ходе осмотра выяснилось, что очаг возгорания располагался в зале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.