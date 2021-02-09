Справится с пожаром удалось лишь к утру, сообщили информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе регионального управления по ЧС.

Сегодня новью, около 4:00 часов загорелась кровля школы №2 в райцентре Екатериновского района Саратовской области. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что у трехэтажный школьного здания горит крыша на площади 870 квадратных метров.

Пожар тушили восемь расчетов. По предварительным данным, жертв среди людей нет.

Справиться с огнем удалось к 8:00 часам утра.

На место для установления причины возгорания из Саратова выехала группа дознавателей из управления надзорной деятельности ГУ МЧС по региону. Также на место прибыл начальник главка, генерал-майор Алексей Татаркин.

Глава Екатериновского района Сергей Зязин рассказал корреспонденту информационного портала «Новости Саратова», что сразу после ликвидации ЧС в администрации начали обсуждать восстановление крыши.

В средней школе №2 обучаются 206 детей. В поселке есть еще центральная школа №1. Занятия у детей, несмотря на ЧП, будут продолжены – дело в том, что основное здание школы не пострадало. По словам Сергея Зязина, горело примыкающее здание, где находится детский сад и на третьем этаже – шесть школьных классов.

— Никаких ограничений для детей не будет, учебный процесс будет идти, — заявил Сергей Зязин.