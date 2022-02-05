Сегодня ночью, для освобождения улиц Саратова от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, снова привлекут сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, за прошлые сутки были эвакуированы 39 автомобилей.
В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:
— ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького;
— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Радищева;
— ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская;
— ул. Высокая от ул. Танкистов до ул. Планерная;
— ул. Горького от ул. Рабочая до пр. Кирова;
— ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;
— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;
— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;
— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;
— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
— ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова;
— ул. Б. Казачья от ул. Горького до ул. Вольская.