Сегодня ночью, для освобождения улиц Саратова от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, снова привлекут сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, за прошлые сутки были эвакуированы 39 автомобилей.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького;

— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Радищева;

— ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская;

— ул. Высокая от ул. Танкистов до ул. Планерная;

— ул. Горького от ул. Рабочая до пр. Кирова;

— ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;

— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

— ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова;

— ул. Б. Казачья от ул. Горького до ул. Вольская.