В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. Так, в ночь с 31 января на 1 февраля с 20:00 до 6:00 запланировано ограничение движения и парковки на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об:

— пересечение ул. Тархова и ул. Мысникова;

— ул. Ипподромная от дома 21А до п/п 3-я Дачная.

Днем 1 февраля с 8 утра до 16:00 запланировано ограничение движения и парковки вблизи школы №100: 1-й пр. Панфилова, 2-й пр. Панфилова, ул. З. Космодемьянской.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Московская от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;

— ул. Советская от ул. Раховаул до ул. Чапаева;

— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

— ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

— ул. Навашина пересечение с 3-м проездом;

— ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская.