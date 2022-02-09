В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В ночь с 9 на 10 февраля с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение движения и парковки на:
— ул. Лунная от ул. Вишневая до ул. Деловая;
— 3-й Студеный проезд от ул. Шехурдина до ул. Студеная;
— ул. Рахова от ул. Зарубина до ул. Кутякова.
Завтра, 10 февраля, с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка по улице Антонова от дома 24В в сторону улицы Топольчанская.
Также в случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:
— ул. Навашина;
— ул. Соборная от ул. Волжская до ул. Кузнечная;
— ул. Радищева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;
— ул. Б. Горная от ул. Радищева до ул. Октябрьская;
— 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;
— ул. Шелковичная от ул. Б. Садовая до Октябрьского ущелья;
— ул. Клочкова от ул. Политехническая до Литейного пр-да;
— ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;
— ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;
— ул. Ак. Семенова от ул. Топольчанская до ул. Кузнецова;
— ул. Яблочкова;
— ул. Пушкина;
— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховского пер.;
— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
— ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова.