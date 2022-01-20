В Саратове запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В ночь с 20 на 21 января с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Б.Горная от ул. Астраханской до ул. Пугачева;

— ул. Кутякова от Смурского переулка в сторону ул. Чапаева;

— ул. Черниговская/ул. Романтиков;

— ул. Черниговская/1-й Проезд Танкистов;

— ул. Астраханская от ул. Б.Горная в сторону Посадского;

— ул. Слонова от ул. Астраханской до ул. Железнодорожной.

Напомним, за прошедшую ночь эвакуировано 11 машин.