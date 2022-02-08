Сегодня, 8 февраля, в Саратове продолжится ночная уборка территории от снега и льда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 20:00 до 6:00 перекроют проезд на Лунной от Вишневой до Саперной и Рабочей от Пугачева до Астраханской.

Завтра, 9 февраля, с 7 утра до 4 часов ограничат движение и парковку авто на Антонова от дома №24а до Топольчанской улицы, а также на Одесской около дома №3.

Сотрудники ГИБДД будут эвакуировать автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Навашина;

— ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Вольская от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;

— ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

— ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская;

— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;

— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

— ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова;

— ул. Мичурина.