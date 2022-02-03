В ночь с 3 на 4 февраля будет проводиться комплексная уборка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. Для этого с 20:00 до 05:00 запланировано ограничение стоянки и движения по следующим улицам:

⁃ ул. Саперная от дома №8 в сторону ул. Лунная;

⁃ ул. Московская от ул. Вольской до ул. Горького.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За ночь были эвакуированы 27 автомобилей.

Патрулирование запланировано по следующим улицам:

— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

— 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;

— ул. Шелковичная;

— ул. Клочкова;

— ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;

— ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;

— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

— ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.