В ночь с 3 на 4 февраля будет проводиться комплексная уборка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. Для этого с 20:00 до 05:00 запланировано ограничение стоянки и движения по следующим улицам:
⁃ ул. Саперная от дома №8 в сторону ул. Лунная;
⁃ ул. Московская от ул. Вольской до ул. Горького.
Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За ночь были эвакуированы 27 автомобилей.
Патрулирование запланировано по следующим улицам:
— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;
— 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;
— ул. Шелковичная;
— ул. Клочкова;
— ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;
— ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;
— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
— ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.