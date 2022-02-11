В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. В ночь с 11 на 12 февраля запланировано ограничение движения и парковки:

— с 20 до 24 на ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой;

— с 20 до 5 по ул. Чкалова от ул. Овражная в сторону ул. Романтиков, ул. Гвардейская вблизи РЦ «Александрия», ул. Антонова от ул. Чехова в сторону ул. Перспективная.

Днем, 12 февраля, с 8 до 16 запланировано ограничение движения и парковки на ул. Днепропетровская от ул. Чехова в сторону ул. Антонова.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За ночь были эвакуированы 31 автомобилей.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Кутякова от ул. Вольская до ул. Астраханская;

— ул. Б.Казачья от ул. Горького до ул. Разина;

— ул. Вольская от ул. Б. Казачья до ул. Сакко и Ванцетти;

— ул. Б.Горная от ул. Вольская до ул. Чапаева;

— ул. Чапаева от ул. Соколовая до ул. Б.Горная;

— ул. Днепропетровская от ул. Чехова в сторону ул. Антонова.