В Саратове продолжается обильный снегопад. В связи с уборкой территорий в ночь с 27 на 28 января с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;

— ул. Измайлова от ул. 2-й Прокатной до ул. Загороднева;

— ул. Дзержинского от ул. Вольская до ул. М.Горького;

— ул. Рахова от ул. Московская до ул. Кутякова.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За прошлую ночь были эвакуированы 24 автомобиля.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные по следующим улицам:

— ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;

— ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева;

— ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;

— ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;

— ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;

— ул. Пушкина;

— ул. Сакко и Ванцетти;

— пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.