В Саратове продолжается обильный снегопад. В связи с уборкой территорий в ночь с 27 на 28 января с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:
— ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;
— ул. Измайлова от ул. 2-й Прокатной до ул. Загороднева;
— ул. Дзержинского от ул. Вольская до ул. М.Горького;
— ул. Рахова от ул. Московская до ул. Кутякова.
Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За прошлую ночь были эвакуированы 24 автомобиля.
В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные по следующим улицам:
— ул. Тархова от ул. Уфимцева к ул. Перспективная;
— ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева;
— ул. Чехова от ул. Мамонтовой до ул. Тархова;
— ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская;
— ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;
— ул. Пушкина;
— ул. Сакко и Ванцетти;
— пр. Строителей (малая) от 1-го проезда Строителей в сторону ул. Антонова.