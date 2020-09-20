Сегодня ночью на проспекте Кирова, 46 две девушки упали с пятиметровой стены дома во двор, сообщает пресс-служба сароблспаса.

На место происшествия прибыли спасатели и при помощи бензореза спилили решетку, чтобы пройти во двор. Но извлекать двух 18-лених девушек пришлось при помощи альпинистского снаряжения.

Одной из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от дальнейшей госпитализации она отказалась. Второй девушке повезло меньше – с травмами средней тяжести ее увезли на «скорой».