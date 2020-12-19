Сегодня, в ночь с 18 на 19 декабря, на улице Зарубина 124\130 в Саратове произошло ЧП. Об этом сообщили в облспасе.

Вспыхнули мусорные контейнеры, прибывшие огнеборцы начали ликвидировать возгорание.

Обстоятельства уточняются.