Руководство Запорожской АЭС ночью 4 марта заявило о нарушении безопасности станции.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что пожар на Запорожской атомной электростанции (АЭС) «грозит вторым Чернобылем».

Зеленский также сказал, что никто не знает, чем закончится ЧП на станции.

Лидеры стран ЕС хотят инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ЧП в Запорожье.

В Белом доме сообщили, что Джо Байден и Владимир Зеленский призвали Россию «прекратить военные действия» в районе АЭС, чтобы дать возможность потушить пожар.

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов утверждает, что здесь идут боевые действия, в связи с чем энергоблоки «подвергаются опасности».

В то же время в МАГАТЭ уверяют, что пожар не затронул «важное» оборудование, которое может привести к новой ядерной катастрофе.

Госслужба Украины по ЧС выступила с заявлением, проинформировав, что возгорание произошло за пределами Запорожской АЭС.

Сообщается также об отключении на станции одного из энергоблоков.

Радиационной фон на АЭС остаётся в пределах нормы.

Запорожская атомная станция — самая крупная электростанция Европы. На ее территории находятся 6 работающих энергоблоков.

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Пожар на ЗАЭС потушен. Атомные энергоблоки находятся в безопасности. Никто во время ЧП не постралал.