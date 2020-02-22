У итальянской полиции возникли вопросы к уроженцу Саратова, биатлонисту Александру Логинову в городе Антерсельв в Италии. Это подтвердил вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

По предварительным данным, российских биатлонистов подозревают в использовании допинга. В номерах Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проводятся обыски, изымаются ноутбуки. Об этом сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

-В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича — обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно, — сказал он.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антерсельве с 13 февраля.

Фото и видео Дмитрия Губерниева.