Завтра в России будет отмечается День славянской письменности и культуры. В честь этого Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, как жители РФ произносят сложные слова. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Так, 73 процента соотечественников говорят о кофе в мужском роде. Это на 11 процентов больше 2009 года. Лишь 22 процента употребляют это слово в среднем роде.

Две трети жителей России относят на подпись догово́р — 66 процентов, а подписывают до́говор — 31 процент опрошенных. Некоторые делают это по среда́м — 26 процентов, но большинство респондентов ставят ударение на первый слог — 72 процента.

Кроме того, 53 процента респондентов считает правильным ударение свекла́, в то время как 44 процента говорят «свёкла». Тво́рог произносят 57 процентов россиян, а вот творо́г — 39 процентов. В словарях допускается произношение обоих вариантов. В слове «средства» ударение на первый слог (по рекомендации словарей) ставят 65 процентов соотечественников, а на последний — лишь 29 процентов.

В вопросе «Кто звонит?» большинство сделают ударение на последний слог звони́т — 74 процентов (нормативный вариант), хотя каждый четвертый скажет зво́нит — 24 процентов. Почти та же картина в вопросе одежды: на себя ее наденут половина опрошенных, а оденут сами себя 47 процентов.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что словарный вариант произношения считают нормой 63 процента респондентов, что на 4 процента больше, чем 11 лет назад. Чуть больше четверти убеждены, что норма — это то, как говорит большинство жителей страны.