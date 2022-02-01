Новая детская поликлиника в Солнечном-2 получила медицинскую лицензию и готова к приему пациентов.

Вячеслав Володин рассказал о новых медучреждениях, которые заработают в Саратове, и поднял вопрос их кадрового обеспечения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Он призвал региональные власти при строительстве новых областных больниц обязательно сдавать и служебное жилье для врачей и среднего медперсонала – минимум 200 квартир в год.

Также он поднял вопрос привлечения сотрудников в новые поликлиники. Сейчас сложилась ситуация, что медучреждения строят, а работать на высокотехнологичном оборудовании некому.

Володин предложил региональным властям продумать варианты решения этого вопроса, в том числе с помощью обеспечения жильем: к примеру, оплачивать съем квартиры, компенсировать процентную ставку по ипотеке, выдавать служебное жилье.