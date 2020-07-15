Художник Дмитрий Жумаев начал рисовать яркое граффити в центре Саратова на Театральной площади, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Еще в понедельник, 13 июля, художник начал разрисовывать стену возле городской доски почета на Театральной площади. Творец рассказал, что планирует закончить работу уже к выходным. Вчера, например, он проработал пять часов, создавая новую достопримечательность Саратова.

При работе над композицией будут использованы приемы сюрреализма. В итоге на граффити должно получиться много котов, связанных так или иначе с историей и достопримечательностями города:

— С левой стороны плывет кот в лодке, груженной саратовскими калачами, посередине композиции изображены коты, которые на Театральной площади ловят рыбу, а далее будет изображен кот, который играет на саратовской гармошке, — поделился художник своей задумкой.

Стоит отметить, что это не первый проект художника, выполняемый во взаимодействии с администрацией города. Ранее он уже рисовал портрет Олега Янковского, а также выполнял работы на городской набережной.