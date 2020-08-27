В городе Балашов Саратовской области активно идут работы по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает министерство строительства и ЖКХ области.

Уже вовсю идут работы по преображению четырех общественных территорий: сквера на улице Энтузиастов, проспекта Космонавтов, пересечение Энтузиастов и проспекта Космонавтов, а также Саратовского шоссе. Все эти объекты будут составлять одно социокультурное пространство.

На пересечении Саратовского шоссе и улицы Энтузиастов планируется возвести новый арт-объект «Арбузное дерево». Арбузы – своеобразный символ Балашова, потому что именно они изображены на флаге города.

В рамках национального проекта в городе уже обустроены 10 дворовых территорий с новыми заасфальтированными дорогами, лавочками и фонарями.

— На проспекте Космонавтов для местных жителей оборудуют места для отдыха с настольными играми, детскую площадку и круговую площадку с четырьмя теневыми навесами. На улице Энтузиастов появятся скейт-парк и площадка с воркаутом для активной молодежи, — поделился дальнейшими планами министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.