Завершается строительство новой фабрики мороженного под Саратовом. На строительной площадке побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Строительство нового цеха «Белой долины» длилось почти 2 года. Корпуса и низкотемпературные склады полностью готовы. В производственном цеху ведутся отделочные работы. Строительство планируется завершить в ближайшие полтора года. На новой фабрике будут работать 286 человек.

Валерий Радаев отметил, что это производство мирового уровня, и правительство Саратовской области будет его поддерживать.