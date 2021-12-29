Сегодня, 29 декабря, состоялся пресс-тур по инфекционной больнице в Саратове. Корреспондент «Новостей Саратова» посетил инфекционную больницу в Елшанке вместе с председателем правительства области Романом Бусаргиным.

В больнице уже готовы пищеблок, актовый зал и комнаты для врачей. Каждая койка обеспечена кислородом. Также в медучреждении имеются переносные аппараты рентген и УЗИ, а также современная лаборатория без аналогов в ПФО.

Общая сумма, вложенная в строительство новой инфекционной больницы в Елшанке составила 3,2 млрд рублей. Больница начнет работать уже в январе.