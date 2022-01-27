Инфекционная областная больница в Саратове готовится к открытию.

Об этом сообщает 27 января в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

— Задача Правительства области — в срок завершить строительство дома для медиков в посёлке Елшанка.

Получение лицензии – важнейший шаг, после которого больница может начинать работу. И сейчас тот самый момент, когда можно сказать спасибо всем, благодаря кому этот необходимый (особенно в нынешнее время) объект появился на территории Саратовской области.

Огромную поддержку в строительстве оказала федеральная власть. При поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и Правительства РФ было выделено дополнительное финансирование. Это позволило оснастить инфекционный центр самым современным оборудованием.

На начальном этапе проект поддержали социально ответственный бизнес и жители. К возведению уникальной для Саратовской области больницы подключились практически все крупные строительные организации.

Лучшей благодарностью для медиков будет создание комфортных условий работы. Сейчас в Елшанке за счет областного бюджета продолжается строительство дома для врачей и среднего медперсонала новой больницы. Важно, чтобы объект был завершен как можно скорее, но не пострадало качество.

Новая инфекционная больница – результат общих усилий сотен людей ради спасения тысяч других, — написал Бусаргин.