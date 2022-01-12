Новая саратовская областная инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Документ был подписан сегодня утром, 12 января. Об этом сообщает председатель облправительства Роман Бусаргин.

После этого объект будет передан минздраву для получения медицинской лицензии.

Ожидается, что уже в конце января новый ковидный госпиталь, который возглавил Дмитрий Хижняк, примет первых пациентов. Именно на это время саратовские медики прогнозируют приход штамма Омикрон в Саратовскую область.

Напомним, что строительство уникального для региона объекта стало возможным благодаря поддержке федеральной власти — Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и Правительства РФ.