Региональный оператор обеспечивает переход на новую систему обращения с ТКО в Зоне деятельности II. В рамках обновления инфраструктуры вывоза ТКО в правобережных районах Саратовской области устанавливаются новые контейнеры и выходит на маршруты новая, современная специализированная техника. Местные вывозящие компании также начинают работать в районах на новых условиях.

— В работе мусоровывозящих компаний крайне важно использовать новую высокопроизводительную технику. Она обязана соответствовать предъявляемым нами высоким требованиям в части оснащения ГЛОНАСС, высоким коэффициентом прессования отходов, качества сборки. Под новую технику необходимо устанавливать и современные контейнеры, жители должны видеть реальные изменения. Инвестирование в обновление инфраструктуры продолжится, и мы надеемся на положительный отклик у населения, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает экологически безопасные обработку и захоронение всего массива ТКО, образующегося в зоне деятельности I, на двух современных мусороперерабатывающих комплексах. В зоне деятельности II будут действовать восемь лицензированных полигонов, оборудованных весами и сортировочными лентами, которые также обеспечат экологическую безопасность захоронения отходов.