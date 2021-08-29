Жители областного центра раскритиковали качество ремонта плитки пешеходной зоны.

Пешеходы на многострадальной от строительных переделок улице Волжской никак не могут обрести в прямом смысле твёрдую почву под ногами.

Прежняя плитка, пролежавшая незначительное время, расшаталась и потрескалась. Новая, судя по всему, также не выдержит нагрузок.

«А контроль укладки плитки на пешеходной зоне кто проводит? — задаётся вопросом в соцсетях саратовец Александр Мартынов. — Радовался, что укладывают хорошо, стыки ровные, плитка под ногами не играет… Но только крупная видимо так… Потому что шел по уложенной мелкой, и ситуация крайне отвратительная. Сроки поджимают и начали класть тяп-ляп?

Очень очень много кривых торчащих стыков, все это под ногами отлично чувствуется, многие плитки ходят ходуном уже сейчас, опять же при ходьбе это ощущается. А если ходят ходуном, то рано или поздно, скорее всего, треснут. Песочная «затирка» возможно чуть исправит ситуацию но не на столько…. Кривизну стыков «затирка» не исправит.»

Фото: Александр Мартынов