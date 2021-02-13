Председатель госдумы России Вячеслав Володин анонсировал строительство школы в микрорайоне Ласточкино в Саратове.

В ходе своей рабочей поездки он встретился с жителями микрорайона, чтобы обсудить реализацию проекта. Земельный участок под строительство выбран местными властями совместно с общественным советом, он находится недалеко от жилых домов.

Володин обсудил с горожанами вопрос безопасности подходов к школе, так как рядом автомобильная дорога. Школа будет рассчитана на 550 мест. Строительство планируется начать в этом году.