Новая швейная фабрика в Саратове начнет работать 15 февраля.

Об этом сообщает председатель облправительства Роман Бусаргин:

— Встретился с представителями компании «БТК Групп», которые планируют открыть в Саратове новое производство. Инвестиционный проект реализуется благодаря поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Крупный холдинг открывает в областном центре швейную фабрику, которая специализируется на производстве обмундирования, профессиональной форменной, специальной и повседневной одежды.

Инвестор сообщил, что на площадку поступит все необходимое оборудование для начала работы. Старт производства намечен на 15 февраля.

В настоящий момент компания активно набирает персонал. На первом этапе в скором времени будет открыто порядка 100 вакансий. Уровень заработный платы швей достойный — от 32 до 70 тысяч рублей. Сотрудникам обеспечат официальное трудоустройство, комфортные условия труда, бесплатное питание, ежемесячные и годовые премии.

Инвестор обратился с просьбой о помощи в организации транспортной доставки сотрудников.

В связи с этим Бусаргин поручил администрации города проработать вопрос создания у предприятия дополнительной остановки общественного транспорта.

Стоит отметить, что компания создала в Саратове обособленное подразделение. Это принесет бюджету, по прогнозу экономистов, дополнительные налоговые отчисления.