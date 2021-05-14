Стала известная цена, которую городской бюджет готов заплатить за новую сцену на Театральной площади. Документы тендера опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно им за сцену заплатят 7,8 миллиона рублей. Она будет состоят из подиума и двух боковых павильонов. Поставщика выберут 26 мая, после чего сцену установят в течение 45 дней.

Напомним, о том, что главная сцена Саратова пришла в негодность стало известно накануне Нового года. Она была демонтирована. Все это время город арендовал сцену у частника.