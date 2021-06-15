Сегодня, 15 июня, мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление об образовании нового проезда в Заводском районе. Документ доступен на сайте администрации города.

Согласно тексту документа, элементу улично-дорожной сети в Заводском районе, расположенному к юго-востоку и востоку от проспекта Энтузиастов, присвоено название Большой Лесопильный проезд.

Теперь администрация Заводского района Саратова обязана установить на этом участке указатели с обозначением наименования проезда и домовых номерных знаков.