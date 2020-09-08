Тарифы для жителей сельских территорий Саратовского района не изменятся значительно после вхождения в состав Саратова, сообщила председатель комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова.

— Цена на газ для населения останется неизменной, поскольку тариф устанавливается по направлению использования топлива — на отопление или на приготовление пищи, — говорит она.

Новикова отмечает, что стоимость потребления электроэнергии также останется неизменной при озвученном городской администрацией варианте присоединения сельских населенных пунктов к городскому округу без утраты ими статуса. В этом случае продолжит действовать понижающий коэффициент 0,7, а киловатт в час будет стоить по-прежнему 2,57 рубля.

— В отношении стоимости водоснабжения и теплоснабжения необходимо более подробное рассмотрение вопроса совместно с администрациями Саратова и Саратовского района. Структура поставщиков по этим видам услуг крайне разнородная, но при решении задачи во главу угла должны быть поставлены интересы населения, — подчеркнула Лариса Новикова.

В комитете провели предварительный анализ ситуации, по итогам которого видно, что для трех муниципальных образований тариф на тепло в случае передачи коммунального комплекса в городское ведение даже снизится — Это Красный Текстильщик, Александровское и Багаевское МО.

— Услуги по водоснабжению предоставляют сейчас несколько небольших частных организаций, с которыми будут проведены консультации и найдены решения, удовлетворяющие жителей и поставщиков, но приоритет, безусловно, за гражданами, — выразила мнение Лариса Новикова.